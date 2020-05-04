娛圈臥虎藏龍！棄專業圓明星夢

不少藝人圈中臥虎藏龍，本身擁有高學歷和專業資格，卻「不務正業」捨棄高薪厚職，毅然加入娛樂圈追夢。

讀法律 沈殷怡

36C「咪神」沈殷怡在港DSE考試獲4科5**佳績，並考到全額獎學金入讀上海復旦大學法律系，返港後在中大讀法律碩士，取得內地執業律師資格。對娛樂圈充滿興趣的她，2014年參加中國地球小姐奪冠，2018年加入ViuTV，在節目《美女郊遊遊》中以泳裝行山，一脫揚名。

做醫生 郭田葰

郭田葰在澳洲憑優異成績考入墨爾本蒙納士大學醫科，24歲成為急診科醫生，曾在墨爾本的博士山醫院及馬龍達醫院工作。2009年回流參加TVB「香港先生」選舉入行，之後曾在劇集《On Call 36小時》、《樓奴》等飾演醫生，並為節目《港生活·港享受》、《明珠生活》擔任主持。

學建築 吳彥祖

「學霸」吳彥祖為美國俄勒岡大學建築學系畢業的高材生，惟他捨棄建築師和設計師等專業工作，追尋電影夢。早年他為內地節目設計一個以蒙古包為藍本、可入住的圖書館「木蘭坊」，由畫圖、測量到組裝一手包辦，成功入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎。