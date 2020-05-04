疫境難捱！湯沛宜自爆被包起　洗廁所都制

擁34F ViuTV美選D.n.A出身的湯沛宜（ToTo），有健身教練和芭蕾舞教練兩牌在手，一向教班收入穩定，但疫情下兩牌暫時「失效」，收入不穩又要照顧年老父母，自爆三餐都成問題。她說現在最期望禁聚令屆滿，就可以接到美容院的直播工作，她苦笑說：「呢個已經係近期唯一嘅工作。」

健身班及芭蕾舞班都停，雖有人提議她到公園開班，但她原來很怕人多密集，有少少人群驚恐。現時只靠直播平台賣嘢及KOL出Post，賺取微薄收入，自認是「在職貧窮的人」，她說：「以前有2-3萬收入，每個月儲到幾千，依家收入7-8000，唔夠屋企開支，父母係退休人士，我個妹做緊嘢，但啱啱畢業仲要還學費，佢又想繼續讀碩士，難得有聰明智慧讀書，唔想佢有負擔。（幾時開始感到吃力？）由去年聖誕開始已經辛苦，以為捱埋個新年，點知疫情又未完，好吃力，每月使凸，積蓄只有五位數，好擔心。」

她說不想向朋友借，但真的三餐都成問題，揚言屋企人已陪她吃贊助雞胸肉很久，最近有茶記包食解決三餐，她說：「有個茶餐廳老闆，叫我有需要就嚟攞外賣，話包我三餐，我叫埋黃榕去拎，好多謝佢，我哋係去食下午茶，初時都唔好意思，拎兩個外賣走，佢話我屋企四個人，叫我拎夠四盒，真係好感動，我都慳住食，會留番啲第日再食。（點解肯包你？）我撐到最後一刻，同佢傾偈時講咗出嚟，依家最少有三餐溫飽。」

她直言一星期一次又食又拎，十分尷尬，故已放消息不介意工種，任何工作都會接，她說：「有諗過做外賣，用外賣Apps送外賣，我屋企人話驚我危險，我覺得未去到最後關頭都唔行呢步。（唔介意工作種類？）唔介意，唔揀，洗廁所都要㗎！職業冇分貴賤，好多人以為我講笑，到最後一刻，冇理由兩老去做。（兩老知你財困？）都知，但唔想煩到佢哋。」她自言冇男友，亦冇想過靠任何人。