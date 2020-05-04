J.Arie戶口得番百幾蚊　教結他撲水還街數

受疫情影響，唱作歌手J.Arie（雷深如）自2月初便一直冇工開，過着「零收入」的生活。據知，其經濟已開始入不敷支，因早前決定自資出歌，近日頻頻需要找數，原本「成副身家」有4萬多元的她，亦全數用於造歌，現時戶口只剩百多元，還有2萬多元MV費未找！

經濟已經相當困難的她，本身租了一個200多呎的地方作為Studio，但最近業主突然通知要收樓，令她又要急着搵地方搬。不過，性格樂天的她沒有坐以待斃，既然沒有演藝工作，便轉為上門教音樂，由於當前不少學生停課，家長為免小朋友呆在家中浪費時間，造就J.Arie在很短時間內收了不少學生，連日來都頻頻出動授課，希望盡快撲水找清街數及搬竇。

日前，J.Arie現身牛頭角一間快餐店開餐，未知是否趕時間，她光速吃完一個包，之後便拿着大結他匆匆離開，然後步入一個私人屋苑內，約個半小時後離開，並於附近地產公司流連，又以手機拍下資料參考，似在搵樓盤。

東網就結濟拮据一事聯絡J.Arie，她直言：「原本3月接咗幾個工作，其中仲有香港亞洲流行音樂節，今年原本大搞，但依家因為疫情全部冇晒，我2月頭開始冇工開到依家。」談到用盡積蓄搞音樂，她說：「其實我啲朋友好好，全部用友情價嚟幫我，但做到最平都要4萬幾蚊，我找咗數，戶口得番三位數字！（係咪仲欠MV嘅費用未找？）係，不過，我依家有上門教小學生彈結他，希望盡快可以有番收入。（點解唔叫父母幫手？）我已經出嚟做嘢，唔想加重佢哋負擔，想靠自己。」J.Arie透露正物色地方搬Studio，為了慳錢，已打算自己「逐件搬」：「有叫朋友幫手，但始終搬個日唔知朋友得唔得閒，但我預咗自己搬，應該搞得掂。」

J.Arie學歷不俗，於香港大學修讀法律系，但她沒有當律師，反而2013年入行做創作歌手追尋音樂夢。現年30歲的她還為自己定下「十年之約」，如果屆時發展未達標，她會選擇退出樂壇：「我真係好鍾意音樂，但始終唔能夠無止境咁去追，十年後都冇乜成績，我就會離開香港呢個傷心地，去外國生活，結婚生仔落地生根。」

既然定下時間表，J.Arie現在積極向音樂進發，除了自資搞歌曲外，她希望下半年創作更多歌曲：「上年幫黃淑蔓作咗首《Dream my Dreams》，成績好好，真係開心過自己啲歌得，所以希望能夠作多啲歌，亦希望多啲人搵我作歌。」