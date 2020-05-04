孫儷囡囡生日願望想做家姐　鄧超竟然呷醋

內地男星鄧超和太太孫儷是圈中模範夫婦，更是廿四孝父母，一對子女「等等」及「小花」，是他們的命根。孫儷曾自爆和鄧超常愛用手機為子女拍照，因不懂把手機的相片作外部儲存，所以每當手機儲存量爆滿，就會再買新手機。

昨日（3日）是女兒「小花」的六歲生日，鄧超和孫儷在家為女兒開迷你生日派對，網晒和老公齊齊錫「小花」的合照的孫儷，更發長文感性留言，描述女兒的性格及成長片段，包括學會踏單車、和媽媽寫毛筆字、出門一定要化妝等等，她寫道：「要留長髮，堅決不剪頭髮，脾氣很硬，不會服軟」、「做甚麼都有耐心，愛學習，並且學習的目標是哥哥，喜歡認字，喜歡吃糖，愛吃雞皮」。她還大爆女兒的生日願望，就是要她再生小孩：「她悄悄告訴我，希望媽媽在不太老的時候，生個小寶寶給她。」

最令網民感動的，是孫儷說在「小花」踏入六歲前的一天，她刻意和「小花」拍了很多照片：「捨不得她長大，在陽光下看着妹妹，我的眼睛一直是濕潤的，時間太快。其實平時小花經常和我吵架，因為我們兩個都是硬脾氣，誰都不會輕易服軟，我要出差去工作，嘴裏說媽媽不在家最好，可是到了晚上第一個哭着說想媽媽的也是妹妹。」對於女兒將升讀小學，孫儷的期望很簡單，就是擔心愛學習的她，會因太好勝而苦了自己。

而老公鄧超隨後亦有轉發這篇貼文，卻爆笑說：「太感動了，眼淚止不住的流，這麽長的文字沒有找到我」，不但破壞原本感動氛圍，字裏行間還醋意十足，讓網友笑爆嘴。