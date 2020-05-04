新片破晒紀錄　「雷神」基斯漢斯禾夫拍片報喜

因新冠肺炎殺到戲院要關門，電影公司轉戰收費市場。上月夢工場動畫《魔髮精靈：唱遊大世界》（Trolls World Tour）在收費網播映收入破億美元。而近日由「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的新作《驚天營救》（Extraction）亦因疫情「帶挈」之下大破收視紀錄。

Netflix昨日透露《驚》預計上線首四星期觀看的用戶將突破9,000萬，打破去年由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的大型動作片《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）的原創電影首四星期8,300萬用戶最高觀看紀錄！

新片大受歡迎，「雷神」即透過社交網站拍片答謝Fans支持。他說：「睇嚟呢套將會係Netflix有史以來最勁嘅原創電影，實在令人好興奮！我哋對大家嘅反應同支持而震驚。我謹代表自己、羅素兄弟（《驚》編劇兼監製）、Netflix同我哋導演Sam Hargrave，好多謝你哋。我哋愛你哋。」《驚》自上月底上線後，因片中的動作場面而被影迷大讚，其中一場長達10分鐘的一鏡到底動作場面亦被人廣泛談論。