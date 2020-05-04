愛情鳥突然離世　陳庭欣傷心欲絕：已經太遲

藝人陳庭欣（Toby）出名係愛雀之人，又經常喺社交裝網分享愛雀嘅生活，不過佢今日透露其中一隻愛情鸚鵡Warawara不幸離世：「昨晚全日都在開工拍劇，至晚上大約8點45，突然收到我媽媽嘅電話，話Warawara突然好似暈暈哋，繼而無力，成隻瞓在籠底。我馬上趕回家，我雙手緊抱著（着）Wara，我好希望能叫醒佢；佢平日唔太願意被人抱住所以會咬手，但我嗰刻令願佢起番（返）身咬我。。。可惜已經太遲，Warawara已經走了。。。溫暖嘅身軀漸漸變得冰冷。心情還未能平服的我，安放Warawara在小盒子中，就要馬上趕番去繼續拍攝，我都等唔切寵物善終服務嘅職員嚟將佢帶走。。。心很痛，直到依一刻，眼淚還是不停地流！」

佢續訴說同Warawara嘅相處點滴，並再一次表達不捨之情：「到依一刻我再寫咩都冇用，Wara 已經離開咗我，5年半嘅時間，我同爸媽都十分好傷心，但係我好感謝Wara曾經成為我家中嘅一分子我們非常愛你！」唔少網友都送上安慰，同時也很擔心其另一半、同為愛情鸚鵡嘅Gorogoro。