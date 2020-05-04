何建曦挑戰情慾禁區　鍾舒祺唔明講咩

寰亞唱作歌手何建曦（SoulJase）的新歌《禁區》嘗試挑戰人類本能，直闖男女情慾禁區，但求覓得如意女神共同攜手跨越挑戰，SoulJase等待了一年終等到鍾舒祺（Sukie）。

原來兩人素未謀面，他說：「我哋入行咁多年都未見過面，完全唔識就搵你合作，係咪好意外？」Sukie笑說：「我同你第一次見面就係入錄音室錄呢首歌，我講嘅第一句就係『原來我未同你講過嘢㗎』，然後第二句說話就係『外賣食乜呀？』好搞笑。」不過因為大家音樂理念相近，所以錄音時很快便進入狀態。

SoulJase指新歌比較新派的騷靈，他找來C AllStar隊友、好兄弟電音DJ King（吳崇銘）幫他編曲，十分感激對方，他說：「今次顧名思義係要挑戰禁區，明顯係一首描寫情慾嘅歌，咁好自然就係有關男同女。由一年前開始寫呢首歌就覺得需要一把女聲，而第一個人選就想到Sukie，不過嗰陣Sukie因為工作要離開香港一段時間，之後我搵咗好耐都未有合適人選，咁終於再問Sukie，佢可以有時間錄，到依家我都覺得Sukie係不二之選，佢把聲好適合隻歌個tone，冇人比佢更適合唱呢首歌。」Sukie表示一聽隻歌就好鍾意，不過有幾段歌詞的中文好深，她只知字面上意思，到錄音室問Soul Jase才明白他喑示甚麼。

有份填詞的SoulJase解釋：「延續番上兩首歌各有探討人性主題，《禁區》就係直接講人類最真實最原始嘅慾望，放低生活上所有瑣碎事，想做就做，跨越結界認清自己心癮。」Sukie有點恍然大悟說：「我係返到屋企再諗吓，係咪講緊嗰啲嘢呢？」SoulJase插嘴說：「就係講緊嗰啲嘢，首歌好多嗰啲嘢，但我哋唔會好顯淺嘅手法，要慢慢至領略到係嗰啲乜嘢。」

Sukie更大爆SoulJase好「男人」的一面，她說：「平時我哋歌手都會有自己習慣開嘅唱法，但佢好清楚自己想要咩好有想法，錄音嗰陣佢先錄完，然後就講咗佢嘅想法，咁我再配合，嗰刻我覺得佢好man，希望佢收貨啦。」