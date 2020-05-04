郭富城憶亡母勁感觸　自揭差啲做唔成天王

由天王郭富城（城城）為幫助受疫情影響生計的舞蹈界，及電影幕後同業，而發起的《郭富城鼓舞。動起來網上慈善演唱會》將於5月9日舉行。城城日前接受鄭丹瑞（阿旦）的網上節目訪問，阿旦話13年前曾訪問過城城，但當年他是「單身寡老」，現時已是兩女之父：「你身份依家成個慈父咁。」城城覺得每個人去到某個階段，在唔同年紀就會想做不同的事及改變生活，他說：「呢個係好自然，每個人都會經歷，之前一直喺娛樂圈係歌手身份，之後一直拍戲，喺轉型嘅過程上一直好專注，去到穩定咗，用咁多年嘅努力奮鬥，去得到一啲認同，譬如攞咗最佳男主角，尤其香港同業嘅肯定，喺嗰段時間就覺得要穩定啲嘅生活。」

城城又指想改變生活跟過世的母親有關：「媽媽年紀亦都老邁，嗰時媽媽成日想睇到我成家立室…。」說到此時，城城情緒有點波動，平靜片刻後再說：「媽媽影響我好深，母愛係好偉大，爸爸去（世）嘅時間比較早啲，喺1995年走，媽媽一直以嚟都好支持我嘅工作，由我入呢個圈時，由一個Dancer嘅時候，其實第一個係同媽媽講，因為爸爸好嚴厲，希望我可以做金行，爸爸喺金行工作，希望我畢業後繼承父業，直至我希望入訓練班時，媽媽同爸爸商量話畀個機會我試吓，唔得時再算囉，所以一直我入咗演藝圈做Dancer，做歌手又做演員，呢條咁長嘅路，媽媽一直都好支持，我都好想陪伴年邁嘅母親，希望多啲時間陪佢，但工作上關係，好多時唔可以做到，我覺得係遺憾，但另一邊廂，覺得媽媽睇到我有成績時係安慰嘅，所以去到接近50歲時，同自己講希望媽媽有生之年，睇到我可以成家立室，有自己嘅小朋友，我諗呢個係媽媽嘅天職，希望睇到自己嘅小朋友有下一代、有自己嘅家庭，咁我終於達成媽媽心願，結婚、擁有自己家庭，最開心係有兩個寶貝女。」

城城覺得是媽媽好典型、好舊式思想的母親，就算口說不支持，但內心是支持，當媽媽收到他結婚消息時，當然會覺得開心和安慰，他說：「媽媽會覺得我終於都有咁方向，見證到我結婚啦，同埋到大寶（長女）出世，仲有抱孫嘅時候。」又談到媽媽走到人生最後時，雖然身體疲倦，但活得開心：「二寶（二女）出咗世，嗰時佢已經好疲倦，媽媽同我哋一齊住，佢好疲倦時，我同佢講你睇吓，二寶叫你、望住你，垂垂老矣嘅媽媽，都會用力氣去睇吓，然後露出佢嘅微笑。」

至於繼歌神許冠傑（阿Sam）後再搞慈善演唱會，城城表示阿Sam是陪住他成長：「我喺童年，我最記得打風落雨，好似依家疫情咁，我哋唔可以出街，嗰時住屋邨乜都冇，呢棟大廈睇住對面大廈，啲晾衫竹綁好晒，啲衫收好晒，我仲記得有一次掛緊8號風球，然後10號風球，我走出咗屋邨走廊個天井，睇住雨景，忽然聽到阿Sam嘅歌，呢個我覺得阿Sam嘅歌，由細細個開始係無處不在，好似一個好親嘅人同你去行、去經歷，到呢個疫情聽到阿Sam嘅音樂，會突然間覺得個心裏好溫暖、好踏實，會覺得疫情一定會過去，呢一刻，我哋一定會緊守崗位，一定要齊心、圑結同互相去幫助，我覺得阿Sam嘅網上演唱會啟發咗我，尤其係呢段時候，我哋演藝界真係冇辦法，政府嘅紓困措施唔能夠惠及到我哋身處嘅演藝界朋友，包括同我並肩作戰好多年嘅舞蹈員，同埋喺電影幕後工作者，佢哋好多人喺呢一刻面對失業嘅困擾、好徬徨，我好關心Dancer同埋電影幕後同業嘅境況，幫得幾多得幾多，所以就發起咗呢樣嘢，希望可以出一點綿力。」

城城又指已有不少舞蹈員轉行，但歡迎他們加入：「佢哋有啲已經跳唔到舞，有啲受傷咗，一生唔可以再跳舞，但佢哋承認自己係舞者，我都係，雖然我係一個演員，都曾經係一個舞者，所以今日用呢個身份去為呢班人做一啲嘢，希望大家到時睇到一啲，或已經退咗休嘅舞者。」問為何在母親節前夕開騷，他說：「我好細個時，媽媽已經做義工，母親節正日時，大家為母親做番啲嘢，飲餐茶、買個菠蘿包又好，係對母親一個敬意。」