入圍金像影帝　朱栢康謙稱只係陪跑

藝人朱栢康現身電台宣傳ViuTV劇集《打天下》，講到有不少觀眾稱他飾演的角色奸到出汁，他笑言：「都真係少演奸角，今次角色深入民心都好開心。（鍾意做舞台劇、電影定電視劇？）都鍾意，其實唔應該咁區分，演員就係演員，希望可以發掘到唔同嘅一面，依家好多藝人都跨界別演出。」

提到他入圍「第39屆香港電影金像獎」的「最佳男主角」，同時亦是首次被提名，他謙稱冇乜信心攞獎：「成日都講係陪跑，唔係妄自菲薄，而係我仲有好多嘢學習，攞唔到都完全唔出奇。（最大嘅競爭對手？）幾個候選人都各有各好，藝術都好難用自己嘅角度去比較，評審、觀眾、創作人都有佢哋嘅嗰杯茶，同埋攞獎都要靠運氣。（去求吓籤？）隨緣啦！」

對於本屆金像獎轉形式舉行，他坦言好可惜：「金像獎係舉足輕重嘅影壇盛事，全香港人都參加，轉形式係好可惜。（第一次入圍但冇得行紅地氈有唔開心？）冇嘅，環境、事實係咁，都接受咗。」並謂好希望好兄弟劉俊謙攞「最佳新演員」，兼最睇好拍檔鄧麗欣拎「最佳女主角」：「我可以行到呢步都要多謝佢，成日都講冇話要演啲咩角色，但就好想遇到啲好好嘅對手同導演。」