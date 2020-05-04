《十八年後的終極告白》劇透：朗生認定世達殺害喪屍

第十一集(05/04)

玉娣（尹詩沛飾）認定文虎（杜大偉飾）不可能自殺，朗生（譚俊彥飾）和麗瑾（黃智雯飾）也於文虎遺物中發現蛛絲馬迹，及後朗生與敬一（陳山聰飾）等人推測，懷疑文虎的死，與唯一尚未露面的十八年舊友黎世達有關⋯⋯阮進（林嘉華飾）內疚連累麗瑾受傷，打算放棄追查殺害啟思的兇手，卻偏偏發現新線索，並再次隱藏身份，借助麗瑾調查，而目標人物也是世達⋯⋯敬一知道友齊要報復自己加強防範，與此同事，家倩在社區中心表演手語歌，山雨欲來⋯⋯

第十二集(05/05)

麗瑾手部傷勢康復未見理想，影響不能揸槍捉賊，失落無助的她借酒澆愁向朗生吐苦水，及後朗生致電阮進接回酒醉的麗瑾，阮進卻在朗生家中有意外發現⋯⋯ 敬一大難不死，向家倩坦白心意，二人終成一對⋯⋯朗生手機遭人入侵，更被神秘人迷暈，幸得麗瑾及時發現；朗生等人懷疑是世達所為，要將十八年前涉事者逐個滅口。水浸眼眉，朗生、敬一、家富、永興終肯將避談十八年的秘密互相坦白⋯⋯

第十三集(05/06)

朗生等人認定十八年前殺害喪屍的人就是世達（司徒暉飾），心怕遭世達滅口卻苦無對策⋯⋯淑嫻為麗瑾製造機會邀約朗生家中作客，阮進故意向朗生探問十八年前舊友，引導麗瑾追查世達下落，朗生如坐針氈⋯⋯家富得知家倩與敬一相戀，雖不認同但見家倩心意堅定，只可無奈接受⋯⋯朗生等人連日追尋世達不果，卻在冥冥安排下重遇世達⋯⋯麗瑾驚詫阮進跟啟思扯上關係，回想種種蛛絲螞迹，輾轉推敲後發現難以置信的真相……

第十四集(05/07)

朗生等人重回十八年前燒烤場，意圖重組記憶卻不果，但關鍵人物已呼之欲出⋯⋯麗瑾向阮進大興問罪之師，阮進坦承過錯，但麗瑾不能原諒被阮進欺騙，二人關係僵持⋯⋯朗生在醫院察覺形迹可疑神秘男子，使計追查下喚起十八年前失落的記憶；與此同時，淑嫻（江欣燕飾）探望住院的寶珠（韓馬利飾）後失蹤⋯⋯朗生被迷暈，醒來卻身在船上，而眼前那人正是十八年前那事的關鍵人物⋯⋯

第十五集(05/08)

朗生平安回來，敬一、家富（何遠東飾）、永興直覺朗生異樣追問究竟，朗生一一耍過三人；與此同時，警察上門邀請朗生協助調查，原來淑嫻在醫院被人擄走，而朗生剛巧也在醫院⋯⋯朗生情緒起伏不定，敬一懷疑事有蹺蹊，逼問下，朗生終坦白一切⋯⋯阮進獨自尋找淑嫻下落，更到醫院追查警方遺留的細節，朗生擔心阮進遲早發現世達便會揭穿十八年前之事⋯⋯麗瑾四找淑嫻不果徬徨無助，向朗生尋求安慰，此時，警方在沙灘發現一具屍體⋯⋯