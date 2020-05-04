中毒後追求者爭住關心　馮盈盈讚鄭衍峰好

前港姐馮盈盈在將軍澳電視城出席《big big shop感謝祭》記者會，講到她近日在網上自爆中了花毒，暈得一陣陣，她說：「休息咗一日之後已經冇大礙，上星期六同戴祖儀經過路邊，見到有棵花好靚就去影相，點知當晚佢就暈陀陀，我就迷迷糊糊，個人又作嘔又頭痛，之後先知我哋掂到嘅係夾竹桃，原來係有劇毒，嚴重嘅可以致命，算係不幸中之大幸，好彩只係掂一掂。」

盈盈指中毒後未有去看醫生，只是多飲水和睡覺休息。問到追求者可有關心她？盈盈笑言：「當然，唔好以為只係得一個追求者，我個市場好大，有網民擔心我說話太大聲驚我冇着落，我依家努力培養緊文靜有氣質一面，大家唔使心急，有好消息會同大家講。（前度醫生男友寶寶有冇慰問？）都有。」

盈盈甩拖後與主播鄭衍峰傳緋聞，問到近期可有約會？她說：「都有同朋友一齊食飯，因為大家工作上有合作。（覺得鄭衍峰點？）佢個人幾好。（有冇機會發展？）依家努力為將來發展，對所有可能性持開放態度。（佢係咪追你？）又唔太覺，我哋都係以好朋友方式相處。做我男朋友要有幽默感同搞笑，除咗佢都有好多朋友符合條件。」有指她最近搬離家獨自居住是為了方便與鄭衍峰相見，她笑說：「搬出嚟住只係想學吓照顧自己，我香閨好細，係一人蝸居，佢亦都冇上過嚟。」