為脊髓損傷病人籌款　余曉彤參與慈善跑

藝人余曉彤（Hidy）參與慈善跑活動，是次她特別自定了一條像一對翼的跑步路線，希望為脊髓損傷病人以及今次活動的參加者送上一對翼，甚有意思。她表示：「這條路線是我由小自大經常跑步的地方，既熟悉又有親切感。不過我平時主要跑山，為了Wings for Life World Run，我獻出了完成路跑21公里的第一次。這項比賽是一項沒有終點的賽事，形式十分特別，加上可以為脊髓損傷研究籌款十分有意義，希望明年我有機會可以參加實體的比賽。」

由於Hidy以往以跑山為主，半碼的路跑算是第一次。她自定的路線由沙田中央公園起步，經沙田法院跟去城門河，再返回中央公園，共1.5公里，地圖上看儼如一對翼，她需要跑21公里，即合共15個圈。雖然之前一日她已經行過一次路線，但事後都預到不少困難。她表示：「跑到末段時，不小心有少少拗柴，一路跑一路痛，堅持了一會痛楚減少了，最後都完成了21公里。」而她的跑山練習亦陪她完成今次的慈善跑，令她增加了不少信心。她說：「因為疫情關係，最近減少了一班人齊齊練跑，一定沒之前的狀態好，希望之後可以參加一次正式的馬拉松比賽，好像今次送給自己一對翼，繼續高飛。」