《降魔的2.0》劇透：胡鴻鈞靠害馬國明？

第一集(05/04)

馬季（馬國明飾）繼承精靈石敢當的天命，成為降魔的士司機。一晚，馬季遇上一位與敢當容貌相同的乘客，他卻一閃即逝。三名精神失常的中學生在急症室搗亂，並意圖襲擊醫生莊芷若（黃智雯飾）……高級督察「嘟嘟Sir」陳永廉（韋家雄飾）懷疑案件與靈界有關，馬季聯想到兒時好友莫偉豪（胡鴻鈞飾）。怨靈Teddy往找同學報仇，馬季、嘟嘟Sir趕到醫院天台阻止，混亂間，嘟嘟Sir被擊飛樓外……馬季、芷若久別重逢，馬季卻刻意與她保持距離。馬季駕車回家途中，突然遇襲。

第二集(05/05)

馬季、偉豪的靈魂重逢，偉豪對馬季作出連番考驗，馬季百思不得其解，及後終憑昔日記憶，破解其咒語意思。馬季的母親梁晶晶（謝雪心飾）特意送上迷你石敢當神石，馬季未敢將偉豪回歸的真相相告。守候馬季身邊的靈魂貝貝娜（劉佩玥飾）斷定偉豪不懷好意，與精靈好友莉莉（譚嘉儀飾）暗中到醫院調查。貝娜得悉困於天台水缸的Teddy快將被釋放，欲趕往阻止，偉豪出現阻撓。馬季、貝娜到學校尋找Teddy，欲化解其怨念，偉豪再次現身，馬季迫不得已與偉豪交鋒……

第三集(05/06)

偉豪迫令馬季加緊展開降魔訓練，但馬季表現毫不積極，反鼓勵偉豪與晶晶相認，可惜被他一口拒絕。偉豪留守馬季家中，終於親眼見到晶晶，並得悉母親從未忘記自己，感動得落下藍眼淚。馬季帶龍貓之子（龍貓仔）外出，期間與人口角，始發現芷若正在搬家。龍貓仔突然失蹤，芷若主動與馬季四處尋找，才得悉龍貓仔因太想念爸爸，獨自趕往山頂「捉精靈」。忽然一陣怪風把芷若的裙子吹起，馬季察覺有異藉詞走開，眼前驚見一位石精靈現身……

第四集(05/07)

石精靈風獅爺（C君飾）現身，向馬季憶述與敢當的過去，並追問其下落。芷若試探馬季二人於鬼域之事，馬季支吾以對。馬季因偉豪與晶晶相遇一事而冷落貝娜，貝娜明白二人距離已漸行漸遠。馬季接載一位奇怪醉酒女乘客，令他想起貝娜，馬季往找貝娜勸她不應再眷戀人間。馬季主動聯同偉豪到電視城降魔，其實暗中安排他與晶晶碰面。貝娜與莉莉則請求獅爺幫忙為晶晶開天眼，可惜偉豪執意避開晶晶。馬季驚悉晶晶失蹤，慌忙尋找，赫見她昏倒地上……

第五集(05/08)

馬季得知偉豪苦衷後，積極進行降魔訓練，豈料弄巧成拙，還意外失去隨身降魔槍。嘟嘟Sir好言相勸，告誡馬季切勿走火入魔。芷若隱約感覺馬季擁有異能，為解彼此心結，她嘗試了解靈界之事。芷若懷疑病人巧兒（黃雪兒飾）曾受虐待，質問其父母，剛巧被孕婦張佩玲（林凱恩飾）看在眼內。佩玲仍因其男友郭展明（黃子恆飾）之死而遷怒芷若，藉機嘲諷她見死不救。芷若疑於醫院某個角落重遇巧兒後，其手臂離奇出現傷痕。此時，急症室送來一位命危的女童……