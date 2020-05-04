黃明志行動管制令下電話拍MV：史上最平

馬來西亞創作鬼才黃明志將推出防疫歌《OK LAH》大唱「好想上班」，對於疫情期間終於可以將復工，他說心情有點複雜：「因為原本預定好的計劃都被打亂了，不知道該從哪裏開始做起。」又指馬來西亞實施了全國管制令之後，改變了所有人的生活形態，故他特別想獻給所有馬國防疫人員，謝謝在抗疫間任勞任怨，除防疫人員之外，還有所有在家沒有辦法工作的音樂人。

黃明志話新冠狀病毒也對娛樂圈影響大，因受當地實施行動管制令，要第一次使用手機來拍攝MV，也要遠端遙控指導每位在家中同樣用手機拍攝的樂手，他又說：「是個很不錯的體驗和嘗試，也是花費最少的一首MV。」

歌詞中寫到「好想上班」，他覺得是大多數馬來西亞人的心情：「如果再不上班，許多人就可能會面臨失業，因為公司沒有經濟來源，也有可能會有倒閉危機。」所以自己要更努力幫公司賺錢，讓員工生計無憂。問到解禁最想做的事？他表示：「吃火鍋、去按摩、然後趕緊回到工作崗位上，回到台灣進行拍攝工作。」又大講有色笑話指在防疫期間會助攻生育率，他謂：「呢個說法很有根據，自己朋友就有親身經歷啦，男性朋友都和他抱怨自己已經被女朋友『蹂躪』得不成人形了，開始需要吃中藥補腎了。」另外有研究報告指出新冠病毒肺炎可能損傷男性生殖功能，他則說：「沒聽過新冠病毒會攻擊睾丸。但如果是真的，我相信只要一直拚命去使用它，一直鍛煉，就能夠保持健康了。」