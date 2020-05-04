澤尻英龍華密謀學酒井轉戰中國復出

34歲日本是非女星澤尻英龍華，去年11月16日因涉毒被捕，案件2月6日宣判，澤尻被判監禁1年半，但獲緩刑3年。她於首度開庭審訊時，曾表示自己沒有資格復出，暗示會引退藝能界。不過，至今其事務所avex並沒有解僱她，她並未有退跡象，日本傳媒今日更傳出他有意在中國復出。

澤尻日前在母親及兄長的幫助下，已成功戒毒，目前沒有工作，平日會上網看電影及讀書打發時間。雖然她涉毒醜聞搞到人氣跌入谷底，但仍有不少公司邀約。不過知情人士透露，澤尻不打算在日本復出，她可能先到中國拍電影，之後再重返日本藝能界。

這個計劃是仿效曾涉毒的酒井法子，酒井於2009年因藏有及使用興奮劑被捕，被迫在日本藝能界暫停活動，在2011年三年緩刑期完結後，他獲中國任命做禁毒大使，並在大中華地區舉行演唱會，之後重返日本辦Dinner騷等。而澤尻在中國的人氣並不輸給酒井， 她於2005年主演的日劇《一公升眼淚》在中國曾掀起熱潮。加上近年網劇盛行，澤尻進軍中國並非無可能。不過有網友潑冷水，指中國對毒品是零容忍，曾涉毒的澤尻能否在中國發展成為疑問。