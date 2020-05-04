蔣嘉瑩Live騷唱足粒半鐘：又唔使罰錢

歌手蔣嘉瑩和師妹施匡翹，為即將在網上舉行的慈善籌款演唱直播進行綵排，她會唱足一個半小時，嘉瑩說：「我有問過個半鐘頭可以唱到幾多首，好多歌都好想唱，我準備咗好多歌，如果反應好，我會繼續唱落去，又唔係紅館又唔使罰錢，唱到凌晨都冇所謂，相信我會愈唱愈興奮。」

母親節將至，嘉瑩透露老公不在港，當日她會同媽媽、仔仔一齊在家中食飯慶祝，她說：「以前每年我都會諗啲小驚喜畀媽咪，記得有年整蛋糕，好細個時就摺過紙花，帶佢出去食飯，陪佢行山，因為佢好鍾意行山，總之都係圍繞住佢鍾意做嘅嘢。」近年仔仔學校會教他們做小手工畀媽咪，仔仔又會同爸爸、傭人姐姐寫心意卡、畫公仔給她，但今年仔仔冇開學，相信今年未必有小手工禮物了。

施匡翹母親節會陪媽咪慶祝，她說：「5月對我嚟講係好有意義嘅一個月份，因為除咗係母親節，亦係我同媽咪嘅生日，我會諗吓買乜禮物畀佢，我唔會一次過同佢慶祝晒，冇理由咁慘要媽咪蝕嘅，通常母親節我就送花，媽咪生日就整蛋糕畀佢食。」

今日綵排時，她跟師姐嘉瑩合唱《Ma Ma I Love You》，她覺得這首歌好直接，好有意義，因為好多人未必咁直接同媽咪講「我愛你」，但唱歌就可順便表達冇咁尷尬，她說：「其實我成日同媽咪講，我哋冇隔膜，乜都會同佢講，每日都會講愛你係比較肉麻。」音樂會當晚她與師姐會合唱《假如真的再有約會》，她說：「通常係男女合唱，但今次女女合唱，係幾特別。」