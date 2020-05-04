Angelababy簽混血模　硬撼迪麗熱巴

藝人楊穎（Angelababy）與楊冪經常被拿來比較，想不到「惡鬥」延至「下一代」﹗近期Baby的製作公司與中德混血兒李詩穎簽約，輪廓深的詩穎與楊冪旗下的迪麗熱巴外貌有幾分相似，難怪內地傳媒形容她是Baby用作力撼迪麗熱巴的秘密武器！

原名「李瑪克」的詩穎是土生土長北京人，出身自演藝世家，父親李崇霄是內地著名演員。詩穎14歲時亮相央視節目《中國詩詞大會》一鳴驚人，15歲在北京街頭獲日本雜誌邀請拍攝硬照，輾轉獲Baby羅致旗下，暫時未有正式的演藝作品，但已憑亮麗外表火速吸引網民關注。Baby對詩穎疼愛有加，去年親自帶她出席品牌上海旗鑑店開幕，讓詩穎見世面。

對於簽約Baby的公司成為其師妹，詩穎曾謙虛表示：「Baby姐長得比我好看，她是個性格特別好的姐姐，有教我穿衣服技巧和心得。她在這個行業很努力，是我學習的目標。」她又坦言父親曾反對她入行：「可能是爸爸的關係，令我對這行產生了興趣，爸爸則覺得比較辛苦，後來知道是我的選擇，他也挺支持。（最想跟哪位前輩合作？）周潤發老師，我看過他過往的作品，他笑起來很可愛。」據悉，她已獲不少電影公司及製作人力邀合作，前途無可限量！！