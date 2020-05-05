東方日報C1：羅志祥求自保拒愷樂續約

台灣藝人羅志祥（小豬）被踢爆私生活雜亂後變成「渣男」代表，有指他正密謀開記者會求翻身洗白，除宣布「無限期」退出娛樂圈外，還會正式跟「小三」愷樂割席。據知，與旗下藝人愷樂糾纏六年的小豬，見其合約將滿，決定不花分文下一腳踢走她，正式各行各路！

上月23日，內地網紅周揚青在網上發表千字文，力數前男友小豬的荒淫行為，包括跟旗下女藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有不正當關係，以及常約朋友進行 「多人運動」等，令他25年來以血汗打造的事業王國「跳 崖式」一鋪清袋。雖然小豬已兩度在社交網發文向周揚 青公開道歉，但仍難以「止血」，面對主持的內地節目及代言廣告被撤換，事業危在旦夕之際，有傳他決定站出來公開道歉。

月內網上直播交代

目前身在深圳並完成隔離的小豬，有傳會在本周日（10日）母親節前趕返台灣，並會在當地開記者會公開交代事件。自醜聞爆出後，羅母對兒子的狀況非常憂心， 故他有意盡快返台。不過昨日有消息指，他可能選擇在深圳或上海，透過網上直播方式舉行記者會，但因準備需時，預計最快會在月內舉行。有指交代內容除了道歉外，或會宣布「無限期」停工，實行以退為進，為 復出留有餘地。至於選址在內地的原因，因內地是他現時的吸金重心，一來想挽回內地粉絲的支持，二來若情況再壞也只是 離開內地演藝圈，其主持的台灣節目《娛樂百分百》成為唯一 後路。

此外，傳聞指小豬在記者會上還會宣布與「小三」愷樂正式割席，各行各路。愷樂於2014年正式加盟小豬的公司創造力娛樂，成為全公司唯一女藝 人，六年來備受溺愛及提供大量工作機會。醜聞爆出後，兩人聲名狼藉，如果繼續合作，只會令風波沒完沒了，碰巧愷樂當年簽下的合約今年就到期，造就小豬「一線生機」，順勢不續約跟對方完全切割關係。

身家雄厚 暫別娛圈冇壓力

記者會能否為小豬成功洗白翻身，還是未知之數，但他就算被撤換主持及代言工作、損失近億港元收入，以及可能面對巨額賠償金，相信仍無損其雄厚財力！出道25年來吸金無數的他， 近五年收入可觀，每年至少吸金逾億元，加上經營潮牌等生意及歷年來買下不少物業，單在台北內湖區已有四個物業，市值合共 約1.5億港元，估計其身家至少5億港元， 就算要暫別娛樂圈一段時間，財政上亦不會有壓力。

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