藝人崔建邦自從2018年和香港代表劍擊運動員崔浩然的胞姊Jessica拍拖後,感情一日千里,去年更傳出婚訊,但他笑言雖然從小就有成家立室的想法,並大讚女友很好,但仍欠「東風」,即是「欠水」,故先要努力搵銀。

昨日是女友Jessica的生日,崔建邦少有的公開放閃,在社交網上載和Jessica及愛犬的合照,並以英文留言:「Happy happy birthday to my Jess! Wish you have a beautiful life with me and Musa boy! You are the sunshine of my life!(祝我的Jessica生日快樂!希望你和我及狗狗過着快樂的生活!你是我的陽光!)」

冧女極致,不少網友笑言被「閃盲」,又說想不到會公開放閃外,又乘機催婚,祝褔他早日結婚,抱得美人歸。