「甜聲蛇腰女」羅欣羚遇賤男　被呃錢呃感情！

無綫藝人「甜聲蛇腰女」羅欣羚（Lydia），2009年參加英皇新秀歌唱大賽，就連《超級巨聲》亦有參賽。之後她讀第24期無綫藝員訓練班後，正式加入娛樂圈，同期同學有尹詩沛、李君妍、方紹聰及陳偉洪等。

Lydia坦言喜歡吃東西，幸好習慣每天做運動，故Keep得一副好身材，更擁有23吋纖腰，她說：「我太鍾意食嘢，尤其甜品，好在每日我都有運動，平時去健身室做Gym，但依家疫情關係，我就喺屋企跑跑步機，總之每日都要出一身汗先舒服，可以排毒同冇肚腩。」

Lydia樣子甜美，當然不乏追求者，多年前曾與同班同學拍拖，怎料遇着「賤男」！她承認有眼無珠：「以為係真愛，一直信任對方，點知被人呃。佢手機入面，有好多個唔同嘅女仔出現！雖然被佢呃錢呃感情，但我同自己講要承擔番，當吸取教訓。」

忙於拍劇的她，從沒放棄歌唱夢，經常拍片放上網，她說：「以前做過4年無綫收費台節目主持、兒童節目等，因為多海外觀眾睇，所以好多香港觀眾未認識自己，不過唔緊要，我從來都唔會埋怨。」她自爆早前於劇集《大醬園》飾演乞丐，印象深刻：「要化個滿面污糟嘅妝，既要同人搶包，又要被人撕爛啲衫污辱，真係好大挑戰，龔嘉欣喺現場睇到都話我慘。」

Profile

身高：1米60

體重：44kg

嗜好：唱歌、做運動、吃東西