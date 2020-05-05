【娛場】黃嘉樂憶亡父爆喊：畀唔到最好生活佢！

藝人黃嘉樂在銀幕上的演出對很多人來說並不陌生，經常出演「細佬」等閒角的他被網友封為無綫「御用細佬」，未有太大發揮。一直都沒有代表作的他，近年開始在劇集中有重要角色，終於引起注目。他大談已過身的爸爸時候，不禁在《娛場》中崩潰爆喊！

入行接近20年，黃嘉樂的戲份不多不少，在劇集中表現亦不過不失，最令人深刻的卻是他經常飾演主角的弟弟。他自言有前輩曾向他提點：「有啲同事係出於關心會叫我爭氣啲！我覺得自己熟讀晒劇本，已經好努力。郭峰演我爸爸時都有叫我要識得『古靈精怪』，我嗰時完全唔明！」黃嘉樂亦自嘲剛出道時的他連聲音都未夠成熟，能繼續有份演出要偷笑！

黃嘉樂自認入行初期並沒有珍惜機會，直至爸爸過身前的鼓勵，他決心要改變。一提起爸爸，他就十分感觸，講到爸爸離世前的日子，他崩潰爆喊：「諗住可以畀啲更好嘅生活佢，生活畀唔到不特止仲要睇住佢病。我好記得自己喺醫院到好似做戲咁，跪喺到求佢唔好再食煙，我話一定會好，你要留番條命去享福，但冇囉……」因為與爸爸的承諾，成為了他在工作上的推動力，他說：「我同自己講一定要爭氣，我唔知自己係咪真係叫有進步，全程投入，應該會有人睇到！」

黃嘉樂暫時未有做男主角的機會，但他近年終於落力擺脫「御用細佬」形象，例如他在《解決師》中飾演黑社會大佬李天翔忠心的手下，二人的Hehe情更成為劇中CP之一；在《果欄中的江湖大嫂》中演退隱江湖大佬，令他的演技開始受肯定。如果要睇黃嘉樂如何由一位小伙子蛻變成有擔當的男人，就要去片了！

場地提供：六公館