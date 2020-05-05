《陽光兔仔兵》導演接棒執導新《星戰》

憑執導漫威超級英雄片《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnorok）走紅、再憑執導與編寫二戰世界大戰片《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）奪得「奧斯卡最佳改編劇本」的新西蘭導演Taika Waititi，於5月4日非官方「星戰日」獲宣布將執導新一集《星球大戰》（Star Wars）！

Taika已與《星戰》結緣，他上年曾執導《星戰》外傳電視劇《The Mandalorian》第一季大結局，亦聲演機械人IG-11，該集大獲好評，Taika順理成章再堅負延續《星戰》電影系列的重任。

Taika除執導新《星戰》外，亦將與《1917：逆戰救兵》（1917）編劇Krysty Wilson-Cairns合力編寫劇本。新片暫時未定上映日期，不過母公司迪士尼仍然預留2022年12月16日給一部《星戰》電影，該檔期本來是給《權力遊戲》（Game of Thrones）主創David Benioff與D.B. Weiss執導的作品，但他們其後「被辭任」，空出檔期。