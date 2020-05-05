呂慧儀獲張景淳獻花　點解得湯盈盈起哄？

藝人呂慧儀（阿蟹）、湯盈盈、劉丹、滕麗名、張景淳、單立文等人，在將軍澳電視城出席處境劇《愛·回家之開心速遞》的慶祝母親節「報答我好媽」活動。期間周嘉洛幫劇中媽媽滕麗名按摩及扮櫈坐，而陳浚霆、袁文傑等人玩遊戲時又反串扮媽媽，造型搞笑。

阿蟹及盈盈一同受訪，談到活動安排男演員向拍檔獻花，張景淳向阿蟹獻花時，除了盈盈外，大家都很有默契地未有特別起哄，似乎不想兩人緋聞再現？她說：「大家不嬲都好錫我，同埋佢哋驚撩起我，我玩起上嚟就唔係人咁品，本來仲想叫張景淳扮女人㗎，但因為等陣要開工，所以費事影響進度。」

講到母親節將至，問到怎樣慶祝？盈盈開心食肆可以放寬至8人：「因為我屋企4個人，計埋我爸媽同老爺奶奶就啱啱好8個，所以希望星期六食飯嗰日可以放寬到，因為我星期日要開工，如果唔係要分枱坐。」她希望兩女可以學識按摩，母親節幫她按摩：「細女識幫我捏頸，大女就未識，希望家樂（老公錢嘉樂）可以教吓佢，到時就可以4手按摩，家樂就負責餵我食提子，等我好似皇帝咁。（兩個女仲會唔會送禮？）未知呀，不過佢哋攬攬錫錫都已經夠。（咁嘉樂會唔會有表示？）唔知呀，佢往年都冇。」阿蟹即笑言因爲學校停課：「小朋友冇得喺學校做母親節禮物，所以啲爸爸要注意吓。」

阿蟹亦開心透露仔仔送了一個自製的橙色手袋，給她作為母親節禮物：「佢仲好似啲Designer咁，要我攞住個袋行Catwalk畀佢睇，好彩佢都滿意，其實我都覺得窩心，佢叫我一定要帶埋個袋返工。」問到預備了甚麼母親節禮物送給媽媽？盈盈表示媽媽亦即將生日，故會送細煲及買蛋糕給媽媽，而阿蟹則表示買了兩隻智能手錶：「一隻送畀媽咪，幫佢Check住心跳、血壓，另一隻就畀我用嚟學教媽咪用。」