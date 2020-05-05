留家抗疫！樂基兒足不出戶享受火辣拍拖紀念日

為阻止新冠肺炎疫情蔓延，抗疫行動絕不能鬆懈，其中最有效的方法是盡量留在家中，減少社交接觸！名模樂基兒(Gaile)與丈夫Ian以及「星二代」黃芷晴(Adrian)及家人等，齊齊響應留家抗疫，身體力行支持活動，而富衛香港（「富衛」）亦推出了「#stayhomemoments」活動送上免費新型冠狀病毒保障優惠予全港市民，並聯乘網上外賣送遞平台foodpanda鼓勵大眾留在家中繼續享受美食、娛樂、個人或與家人共聚時刻。

樂基兒為響應留家抗疫，日前便與老公留在家中慶祝拍拖紀念日，並透過foodpanda點餐，在家中重溫吃飯看戲的甜蜜拍拖時刻，她說：「愛吃辣的我們最喜歡中環半山的一家川菜館，那裏有很多麻辣菜色選擇，我們常常到那裏拍拖食晚飯，拍拖紀念日點了這餐廳的外賣，飯後就上網看套電影。」享用美食後，她也不忘上網登記富衛提供的免費新型冠狀病毒保障優惠，為自己及老公多添一份健康保障：「我沒有額外再買禮物給老公了，我認為這新型冠狀病毒保障優惠在此時此刻比起其他禮物來得更有意義，況且我們平日見到適合對方的物品時都會互相送贈。」

除此之外，Gaile更把握了留家抗疫的時間，與一歲兒子Hunter共度親子時光，她說：「最享受與Hunter的親子時間，平日下廚、清潔家居、整理家中收納，時間過得很快。」就連日前兒子一歲生日，她都是小心至上，留在家中開小型派對：「我點了外賣pizza，亦煮了一些小食，以汽球布置成星星及Baby Shark主題的小型派對，一家三口簡簡單單地過，希望為Hunter留下開心回憶。」

至於剛剛踏入29+1的黃芷晴為了抗疫，也選擇與家人留家慶祝生日，她說：「每年生日我都會約婆婆、爸爸媽媽一起外出食飯慶祝，但婆婆年事已高，屬疫症的高危一族，所以今年齊齊留家叫外賣。我選擇了媽媽從小便喜歡帶我去的餐廳，點了她最愛的意粉。她覺得外賣送遞員日曬雨淋送餐很辛苦，在疫症期間工作更是有風險，所以十分支持富衛「#stayhomemoments」活動。」她亦表示在疫境中過生日，能夠透過這個活動讓家人獲得免費新型冠狀病毒保障優惠，倍感温馨和有意義，更會呼籲朋友為她慶祝生日時一起參與：「29+1 碰上疫情，這個生日真是難忘，而最好的朋友們也是這個年紀，本來以為大家可以有更特別，更大型的慶祝，但健康要緊，所以改用Facetime隔空食外賣慶祝。我會藉此向所有好友推介今次活動，希望大家一同享受到這個免費新型冠狀病毒保障優惠，願大家都健健康康!」

對於長時間留家抗疫，自認宅女的黃芷晴尚算習慣，她說：「最近愛上了打機，在遊戲世界裏可以與朋友見面，彌補社交距離。我亦會做浮游花手工，練習煮甜品，希望疫情過後可以開蛋糕店。」