默默守候！戴祖儀單戀「後生仔」孔德賢

星夢女歌手戴祖儀（Joey）為劇集《十八年後的終極告白》之插曲《分分鐘需要你》拍攝MV，挑選了翻唱前輩林子祥一首膾炙人口之歌曲，她說：「呢個係幾大嘅挑戰，記得錄呢首歌嘅時候，其實係正式入行嘅初期，會覺得自己當時經驗未夠，如果依家重唱，相信會更好，不過老闆話當時青澀嘅我更加適合劇中嘅感覺，希望大家都細味一吓。」

今次翻唱更有兩個版本，Happy與Sad Version，導演都特意安排MV有兩個不同版本的結局，更找來《#後生仔傾吓偈》中的小帥哥孔德賢（Danny）擔任男主角，Joey 笑說：「拍攝當日撞到正《#後生仔傾吓偈》嘅錄影通告，多謝 Danny拍膊頭過嚟幫手，為咗好好報答佢，我已經再三叮囑導演要捕捉佢最靚仔嘅一面。」

MV 的happy version當然不乏二人的開心甜蜜片段，始終兩個都是後生仔女，而且早已熟落，大家都玩得好開心。至於sad version則再找來了同是「後生仔」中的呂靜文 （Bonnie ）飾演Danny的真正女朋友，原來Joey只不過是單戀，默默在Danny身邊守候，Joey說：「現實中的自己唔會係呢種女生，我一定會確認雙方嘅感情，唔會嘥時間去等。」