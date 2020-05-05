林保怡「BB」出世勁興奮　周家怡爆對方反口

藝人林保怡與周家怡今日為ViuTV新劇《歎息橋》宣傳，保怡除演出外更首次擔任監製，他笑言：「係我第一個BB，我兩年冇做其他工作，就係搞呢個劇。（推晒其他工作？）冇話推唔推，要選擇囉！今次好開心，以前做演員，拍完自己個戲份就走，今次多個身份，每場戲都會同演員溝通。（享受做監製？）我鍾意由零到出街嘅過程。（使唔使控制埋成本？）唔使我睇，有其他人睇。」家怡稱很開心成為保怡的第一個BB，但嫌劇集太短不夠喉：「同佢合作好enjoy，畀好多自由空間畀演員，拍之前大家仲一齊打邊爐同飲酒。」

問到保怡會否再做監製，他透露自己兩年前開了製作公司，公司有兩部劇集正密鑼緊鼓籌備中：「應該都係我做監製，如果有角色啱我會做埋演員，冇就唔演。（做監製做上癮？）冇話上唔上癮，希望疫情快啲過，可以開工。」對於新劇已經在內地率先播出，但香港下周一始播放，保怡坦言自己只是製作單位，播出日期由老闆決定。問到會否擔心影響收視？他說：「冇辦法，但我唔驚，因為啲人會重覆咁睇，套劇唔會睇一次就明，我都睇咗兩次。」家怡叫保怡要在新劇預一個角色給她，保怡無奈表示：「好難答應。」家怡即勾起舊仇：「佢之前答應帶我去比利時拍外景，但最後都冇我份，所以都係唔好答應我。」