醫生斷錯症！衛詩雅左腳骨折5個月未好番

藝人衛詩雅與伍詠薇（伍姑娘）為ViuTV新劇《歎息橋》宣傳，衛詩雅之前因在北海道滑雪而整傷左腳，她稱仍未痊愈：「之前醫生話條骨裂咗，原來係成條骨斷咗，依家終於知道要點醫，我唔可以着高跟鞋，今日只係着矮踭，我好驚再傷。我傷咗五個月，其實應該要好番，但之前醫得唔好。公司都好擔心，因為我有套電影九月要開拍，依家有可能提早到七月，戲中我要跳鋼管舞，導演都打嚟問我對腳傷點，最壞打算係用替身跳，但我想自己跳。」她又指現時兩隻腿粗幼不一：「因為左腳傷咗冇肌肉，我依家唔止係傷口痛，係成條腿都痛，痛到瞓唔到。」

至於伍姑娘在劇中的角色患有情緒病，她坦言演出難度高：「我初時以為係監製搵我做呢個角色，原來唔係，係導演搵我，導演話想我將以前畀人睇到嘅伍姑娘放低，我好開心佢哋當我新人咁畀機會我。今次拍得好爽。（會唔會拍到有情緖病？）本身都有少少，唔會抽離唔到，我做咗90幾年演員，冇試過抽離唔到，因為我個人超級樂觀。正常人都有壓力，呢啲唔係病態，但要識調節處理，呢個都係我演過咁多角色之中數一數二最鍾意嘅角色。」

伍姑娘表示跟衛詩雅只有兩、三場戲，大感可惜。又大讚對方：「佢好Sweet，佢做戲好好，真係做得好，所以我先抄佢牌同畀佢抄牌，否則我唔理佢，我好揀人。」

對於新劇已經在內地平台率先播出，但香港下周一始播放，問到會否擔心影響收視，伍姑娘說：「好多劇都係大陸播咗，香港先播，唔係得呢套劇係咁，我哋都冇辦法，但只要劇本，啲人會重睇，所以對收視唔擔心。」