范冰冰復出無期　細佬拍住巨星抗疫

大陸女星范冰冰近年因逃稅風波，令事業重挫，復出日子遙遙無期，當年持以范冰冰之弟「光環」出道的范丞丞，「脫環」後未有因而得同一「下場」，繼續於娛圈落力打滾，更成功為家姐爭番一啖氣，今晚以個人身份亮相內地直播抗疫音樂騷，入行短短兩年，就可以拍住一眾巨星歌手獻聲抗疫，氣勢逼人！另外，早前傳出范冰冰被禁直播賣貨，范冰冰方面隨即在社交平台澄清，聲稱從未在任何平台做過賣貨直播，指網傳截圖均為代言某直播平台體驗官期間的直播畫面。

見穿上藍色素服的他現身於錄音室，先表示好榮幸能夠參與演出，接說要將《與未來對話》送給所有防疫人員及正努力抗疫的大家。而曾同為組合NINE PERCENT的前隊長蔡徐坤孖成班《青春有你》的練習生演唱原創公益單曲《Home》，另一前隊員陳立農則唱出《有夢可待》，還邊唱邊對住鏡頭微笑放生電冧Fans，相當識做！

憑神曲《野狼Disco》爆紅的寶石Gem，繼續以最擅長的Rap功演繹《出征（大風吹）》。鋼琴王子李雲迪緊接李宇春自彈自唱後出場，他指近月都是留守屋企，又笑言每日最大的運動就是練琴，或者去到廚房煮飯，好開心可以透過是次的抗疫音樂騷，以彈奏《b小調第三鋼琴奏鳴曲》選段為大家打氣，並感謝前線醫護人員的付出。接着有台灣藝人歐陽娜娜用結他自彈自唱出《一心一念》。

莫文蔚（Karen）跟林彥俊隔空對唱出《You are so beautiful》，唱畢Karen大爆歌曲是她於2003年、正值SARS期間創作，如今以這個方式重新再同大家分享歌曲，她坦言實在太有意思，最後她對鏡頭說「加油」及希望可以盡快跟大家見面。

接着輪到張韶涵演出，她指希望疫情快些完結，就可外出見面，又爆正能量說要迎接充滿希望的末來，然後唱出《引路的風箏》。於元旦日喜獲麟兒、四度為人父的汪峰接棒登場，見他於家中的錄音室演唱，他指希望用歌聲給大家多一點力量及溫暖，講完就以自彈自唱出創作新歌《往昔的野草》。