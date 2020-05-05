孖鞏姿希戶外狂操　陳婉衡倒立引仔埋身

擁有魔鬼身材的《3日2夜》主持陳婉衡（Alycia），在新冠肺炎疫情下，其教健身之副業被迫停工，收入頓減，不過，追隨她上私人課堂的學員，在家困了個多月人都癲，其中一位剛開始了兩星期訓練的娛樂新聞台主播鞏姿希（Krystal），便約了Alycia到公園進行練習。

兩女一身性感Bra Top運動裝，相當亮眼，吸引在場不少街坊眼光。她們選在公園涼亭附近人少位置落腳，鋪上瑜伽地墊，齊齊趴地狂操，專攻腹、背和腿之肌肉訓練。期間Alycia興起玩倒立，可能近期疏於操練，有點左搖右擺，一名在場的爆肌型男見狀，即上前幫上一把，認真Man爆。

二人操了兩個鐘，累極在樹下稍作休息，之後再轉往餐廳享用飲品。東網聯絡上Alycia，她笑言：「兩個月冇得做運動，肥晒唔敢食。喺屋企始終冇咁好推動力，但戶外最辛苦係戴住口罩做，不過有得出嚟行吓都開心嘅！」對於健身室八號可重開，她說：「好開心呀，可以上番堂，好多學生打畀我，相信大家都放縱咗好耐，依家要還債啦！」

而「學員」Krystal則說：「我跟咗Alycia兩星期，有少少成績，不過封咗Gym room冇得做。（想練馬甲線？）我太白又易水腫，以前我唔做Gym，怕大隻，但跟佢學就冇呢個擔心，佢會知我嘅問題而幫我，我想操到有馬甲線同影相靚啲。」