疲情搞亂轉行大計　趙哲妤碩士畢業無了期

現年32歲的趙哲妤（Uny），是2010年中國小姐香港區冠軍，現時狀態已回復當年勇。早前帶女兒到沙灘戲水，有好身材卻沒膽炫耀，她說：「之前pat pat肥咗三吋，依家回復番晒，仲瘦過以前，愛美係女人天性，只係耐唔耐都會肥咗，天氣凍或者多應酬就肥，所以要Keep住做運動。（再出寫真？）啲人唔敢叫啩！依家係媽咪，如果出書想分享親子心得，因為成副心機喺個女度，騷身材留畀新一代。」更坦言已試過幕前的多姿多采生活，正醞釀轉行。

原本今年完成大學碩士課程，因疫情停課，令畢業無期，打亂她轉行及移民的一條龍計劃，她說：「我讀緊教育言語及語言病理學碩士，本來仲有一科及三次實習就畢業，應該六月就成，但啱啱收到Email，唔可以畢業住，五月畀我讀埋嗰科，但係實習就無限期押後，本來諗過將來透過技術移民，依家打亂晒。」

之前Uny到醫院、特殊學校及幼稚園去實習，自疫情爆發後，全部叫停：「就算開課，係咪夠膽畀我哋落去實習呢？衞生安全最緊要。」有得亦有失，Uny趁着停課這段時間，完成三個柏金遜病人的網上實習治療，她說：「如果唔係今次肺炎，我諗都唔會落咁多心機學網上治療，有另類得着。」