東方日報C1：范冰冰未乾塘豪買20萬加菲貓

內地「話題女王」范冰冰自前年涉及逃稅風波後，經歷高低風光不再，當年一句：「我就是豪門」彷彿成為歷史。原來冰冰四出𢱑撈撲水純屬假象，網上流出多張截圖，發現她豪花33萬元購入名種貓，繼續霸氣做「范爺」。不過，她被爆料指購入的「加菲貓」身價高達約20萬，但有專家指同種貓咪入貨價僅2萬。

38歲影后級女星范冰冰因一張「陰陽合同」令人生逆轉，賠上逾10億港元「贖罪金」亦未翻身，內地演藝工作由前年開始至今被封殺，跟未婚夫李晨的婚事撻Q，最近轉戰直播推銷又遇阻滯。見慣大風浪的她，早達「行到水窮處，坐看雲起時」的境界，更被網民發現高價買貓作寄託。

原來她早前到訪內地著名貓舍，玩完一輪貓後即患「思貓症」，有傳透過助手向貓舍落訂買貓，更發揮外號「范爺」的霸氣，未問價就狂掃三隻名種貓，合共斥逾33萬，豪得令人咋舌。網上更流出疑似貓舍店主和冰冰的合照，還有自稱冰冰同事跟貓舍的交易對話及3萬3千元的過數截圖，貓店亦食住冰冰的名氣，在網上特別鳴謝她惠顧，又替貓咪可到冰冰家享福而高興。

紆尊降貴做貓奴

其實冰冰一直是圈中模範貓癡，對扁鼻貓愛不釋手，過往常於社交網大晒四隻、每隻身價約數萬的寶貝貓，在其逾億北京香閨Hea爆的生活照。冰冰照顧貓咪亦不假手於人，除會帶牠們坐靚車去街街外，又紆尊降貴做貓奴，濕手濕腳親自幫「貓主人」用高檔沐浴露洗白白，令不少人大嘆「人不如貓」。

不過，她買完靚貓後，又被爆料指購入的啡色「加菲貓」，身價不止逾10萬，而是高達約20萬，但有專家指同種的貓咪，「入貨價」僅2萬，為冰冰以貴10倍的「炒價」買貓而肉赤。翻查冰冰的官網，未見她甫三隻新貓相，部分網民覺得冰冰做了「水魚」，但亦有網民覺得事件純屬炒作，又有人猜冰冰不欲「中伏」曝光，惟有低調處理。

突變300磅肥婆

另外，幕前演出暫時全面停頓的冰冰，在疫情期間長期宅在家中零運動，每日靠上網跟粉絲互動，日前她上載新漫畫相，一向纖瘦的她突然發脹變大肥婆，豬臂、象髀、米芝蓮腩集於一身，目測體重超過300磅，她留言：「胖冰本冰、必須要擁有姓名！長得胖但好看的女生。」嚇到粉絲休克之際，又發了一輯回復苗條的潮相。而昨日冰冰加添幾張滿面香汗的素顏相，並留言做了運動及鄭多燕的減肥操等，她時肥時瘦，識玩故弄玄虛搶眼球，要讚句「話題女王唔係流」！

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