疫境推歌　陶枳樽執二攤同羅啓聰合唱

面對疫境，娛樂圈幾乎停擺，但藝人陶枳樽（Crz）同歌手羅啓聰（Kis）反其道而行，推出新歌《分隔開存在》，Kis還包辦作曲、作詞，但原來Kis起初並唔係搵Crz合唱：「之前同前韓國女團D .Holic成員秋和政合唱，佢寫咗隻歌畀我，本來係我寫番隻歌畀佢，但因為疫情關係，我哋真係分隔咗。原本我係寫普通話版先，純粹講男女之間關係，但轉番廣東話同樣係講距離，好襯呢個環境，無論係依家呢個時候，又或者係情侶鬧交嘅冷靜期，都係十四日。」

因禍得福嘅Crz坦言好感激有呢個機會：「又唔可以話係福，因為疫情關係，但真係好開心有呢個機會，好希望帶啲正能量畀大家。」

由寫詞、錄音以及拍攝MV，前後僅用咗一星期，Crz自爆喺錄音室發脾氣：「真係要同Kis講Sorry，因為成件事好趕，寫詞用咗三日，之後又要拍MV，因為公司想快啲出呢隻歌，而我好緊張，因為第一次咁趕同第一次合唱，當時我想做件事，有啲位想做好啲，但又覺得自己做得唔夠好。」

疫情嚴峻，兩位都留在家中避免外出，Crz說：「創作啦，音樂唔係接觸好耐，但想創作自己嘅作品，拎番自己嘅倉底貨出嚟剪吓。」而Kis亦留在家中創作音樂，希望可以積累更多作品。

陶枳樽髮型：Haysses Ip @HAiR