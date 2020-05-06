不再自卑！何泳芍扭轉觀念　黑妹一樣靚

擁有健康膚色的何泳芍（Honey）參選香港小姐時已為眾人焦點，皮膚黝黑的她備受抨擊，甚至直批她「黑過舊屎」，不過仍無阻她入行的決心，望可改變人對美的單一定義。Honey自言個性男仔頭兼皮膚黑，不像大眾對港姐的固有形象：「由我細個開始，身邊啲人對美嘅定義係好單一，好似皮膚白同瘦，所以我身邊嘅人都從來唔會覺得我係靚女。直至去咗美國讀書，發現外國有唔同嘅美，唔係只係得瘦同白，其實我健康同有肌肉都係一種靚嘅定義，之後返到嚟香港就想改變大家對美嘅想法。」

雖然如今Honey自信滿滿，惟她指小時候亦因膚色而感到自卑：「因為連屋企人都會同我講點解咁黑，令到自己都唔認同自己，嗰時我好羨慕皮膚白嘅人，不斷尋找美白嘅方法，到大個就慢慢識得接受同明白咩嘢係啱自己，好似我就比較啱行歐美style。」她又自爆曾因負評而動搖初心，幸好獲得好友的提醒：「當你不停聽話你皮膚太黑嘅時候，嗰刻自己係有動搖，我有諗係咪要作出改變先可以令大家認同我。之後我有朋友同我講當時我參選同埋啲人揀我入節目，就係鍾意我嘅性格同黑，如果要迎合任何人，咁就冇咗自己價值，所以我開始慢慢學識調節自己嘅心態，依家會識得過濾一啲批評，搵一個平衡take人哋adivice，亦要相信自己，知道有咩係你需要接受又有啲咩係唔需要理。」

場地：Mini Hotel CWB