【每月6位卡數】符曉薇同陳柏宇冇性生活？

歌手陳柏宇（Jason）太太符曉薇（Leanne）早年從事金融，自從女兒出世後她放棄事業轉做KOL，雖然收入大減，但為有更多時間「爭女湊」，去年計劃投資六位數搞網上童裝，但遇上疫情令計劃延遲，她說：「因為間廠就喺湖北，疫情一開始就叫停。」她說已做了多批衫，全部自己設計，但尚未滿意，她說：「我對布質要求好高，之前喺大陸啲布城搵唔啱心水，聽好多意見後，會揀番日本布或歐洲布，所以或者會改變搵台灣或者日本廠房合作。」

自認大使的她，在這段停工期開始學識同老公慳，她說：「老公係最大金主，要幫佢慳，屋企使費全部用佢張附屬卡，以前我每個月卡數6位數，依家5位頭。以前買屋企嘢唔睇價錢，依家會格價，唔去超市去街市，使費少好多。」她說Jason最近亦開始列出每日使費表，變得精打細算。

兩人結婚3年，是一對歡喜冤家，每月一小吵屬家常便飯，而每次鬧交原因都是「爭女」。早前Leanne帶女兒到沙灘預祝母親節，抱着愛女又攬又錫，Jason前來探班看見囡囡嘴邊沾滿雪糕，一樣照咀，咀女都要爭一餐。

他們慣性將嘈交家事公開，試過最激一次邊直播邊吵大鑊，Leanne說：「最爆嗰次係Abigail啱啱出世3個月，沖完涼，我話同佢着片先，Jason話要着衫先、要保暖，我話要着下身先，佢要我解釋點解要着下身先，發我脾氣，當時做緊直播，好多朋友都睇住直播，不過好快冇事。（佢氹番你？）係，我一嬲佢就會氹番我。」她說朋友直指兩人爭女行為好變態，不如追多個不用爭？她說：「我都想，但最困難係個女，因為佢同我瞓。（好耐冇正常夫妻關係？）澳洲旅行有，二人世界，唔講啦！」