為小朋友打氣！丹尼爾回歸哈利波特朗讀小說

下年是英國賣座電影《哈利波特—神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）上映二十周年紀念，而憑片中「哈利波特」一角上位的英國男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）近日回歸角色在網上朗讀原著小說，為疫情中的小朋友打氣！

除了丹尼爾打頭陣讀第一章之外，參演前傳《怪獸與牠們的產物》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）奧斯卡金像影帝愛迪雷美（Eddir Redmayne）、在《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）飾演佛地魔寵物蛇娜吉妮的韓國女星秀賢（Claudia Kim）、狄高達芬寧（Dakota Fanning）與英國萬人迷碧咸（David Beckham）等都會參與，每人會輪流朗讀《哈》小說的不同部份。

丹尼爾多年來首度回歸角色，立即令一眾Fans大為興奮！有Fans留言：「呢個令我隔離更具意義！」另有Fans留言話開心到落淚。