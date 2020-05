為小朋友打氣！丹尼爾回歸哈利波特朗讀小說

下年是英國賣座電影《哈利波特—神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)上映二十周年紀念,而憑片中「哈利波特」一角上位的英國男星丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)近日回歸角色在網上朗讀原著小說,為疫情中的小朋友打氣!

除了丹尼爾打頭陣讀第一章之外,參演前傳《怪獸與牠們的產物》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)奧斯卡金像影帝愛迪雷美(Eddir Redmayne)、在《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)飾演佛地魔寵物蛇娜吉妮的韓國女星秀賢(Claudia Kim)、狄高達芬寧(Dakota Fanning)與英國萬人迷碧咸(David Beckham)等都會參與,每人會輪流朗讀《哈》小說的不同部份。

丹尼爾多年來首度回歸角色,立即令一眾Fans大為興奮!有Fans留言:「呢個令我隔離更具意義!」另有Fans留言話開心到落淚。