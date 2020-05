藝人楊洛婷與Dear Jane主音老公黃天翱(Tim)婚後育有一女,人前人後勁恩愛。今日係Tim 39歲生日,疫情下未有開P慶祝,反而撇甩囡囡去行山吸收維他命D,楊洛婷上載與老公咀嘴合照,並冧爆留言:「He's all mine today and I'm not sharing! Happy birthday my love!(今天他只屬於我的,生日快樂我的最愛!)」唔少藝人好友按like讚好,羨煞旁人。

另一對恩愛夫婦王君馨與老公Daniel,二人入住五星級酒店慶祝王君馨34歲生日,除咗享受高級下午茶及浪漫晚餐外,Daniel仲布置咗房間、預備咗生日蛋糕為老婆慶祝,廿四孝老公攞足一百分,難怪王君馨以英文冧豬留言:「感謝我的唯一陪伴了我一整天!我倆共度美好時光。擁抱和親吻好嗎?」二人仲去咗附近公園嘅百年老樹下影相,大放閃光彈!