難忘好友...林二汶望與盧凱彤行金像獎紅氈

「第39屆香港電影金像獎」結果今日出爐，其中「最佳原創電影歌曲」獎項，歌手林二汶與已故好友盧凱彤（Ellen）均同時有作品入圍角逐，林二汶喺社交網上載一張二人昔日最後一次孖住出席頒獎禮嘅合照，並有感而發指：「我跟你到過很多個頒獎禮，從一起去第一個頒獎禮的新鮮刺激，到最後一次一起去頒獎禮的熟練與冷靜，我都記得。關於獎項，後來的你我都不執著了，也說不清有沒有真的執著（着）過。」

佢續指今年頒獎禮因疫情而無人出席，但心中卻渴望與Ellen一同現身：「疫情還未完結，而我居然很想跟你一起在這個頒獎禮的後台溜達。我期待這個沒有舉辦的頒獎禮，我渴望跟你一起在紅地毯（氈）上瀟灑地走過，我很掛念這個應該跟我一起走過這段路的你。一切都不會這樣發生，也不再會發生。」

林二汶又重提當日為好友處理後事時的心情，坦言就好似心臟裂開、天塌下來般，並指21個月過後，現時繼續忙碌地生活：「21月後的今天，我還在寫一篇小小文字，然後我也會很忙碌，生活中繼續有很多事要忙。兩天也一樣，在最瘋狂或是最值得慶賀的時候，忙碌地，靜靜地度過。恭喜我們，我最親愛的，嗯。」