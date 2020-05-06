零的突破！周冬雨奪金像獎影后　太保首度稱帝

「第39屆香港電影金像獎」公布結果，內地藝人周冬雨憑《少年的你》奪得影后寶座。現年28歲的周冬雨畢業於北京電影學院，2010年主演《山楂樹之戀》而為人認識，她於2016憑電影《七月與安生》與拍檔馬思純齊齊於金馬獎奪影后，周冬雨於金像獎奪影后，可謂「零的突破」！而最佳男主角由《叔．叔》太保奪得。

太保對於獲獎，大感高興：「謝謝香港電影金像獎，這部電影帶給我奇妙的旅程！我諗係二十年來係台灣拍戲累積的力量，令我演活『阿柏』呢個角色。我鍾意我的工作，時間過得好快，一眨眼做了幾十年。我好榮幸係香港取得演員生涯第一座香港金像獎！」太保指自己的電影事業是在香港起步，香港電影猜給他很多東西，可以在香港取得獎項，令他覺得很有意義：「感謝香港金像獎評審在我心中，舖了一條長長的紅地氈，為我的綠葉人生增添色彩。謝謝所有墊高太保在香港金像獎舞台的每一位電影人！謝謝大家！」

電影《少年的你》獲得「最佳電影」，而該片亦是本屆金像獎大贏家，共獲8項大獎。內地演員易烊千璽憑主演電影《少年的你》獲得「最佳新演員」，至於已故歌手盧凱彤同樣憑《少》片主題曲《Fly》獲得「最佳原創電影歌曲」，「遺孀」余靜萍同樣憑電影《少》片獲「最佳攝影」，曾國祥則憑《少》片獲「最佳導演」。

易烊千璽於社交網感恩回應：「感謝評委老師們給我的這份肯定和鼓勵，感謝所有工作人員，因為大家的專業嚴格和辛苦付出，才有了這部電影。很幸運在18年夏天遇到了《少年的你》，遇到了『小北』（角色名字），有了這段特別的人生體驗。最後，感謝所有喜歡和支持《少年的你》這部電影的人，演員易烊千璽，會繼續努力！恭喜《少年的你》劇組！」