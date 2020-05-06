女患病母離世！鍾麗淇捱過低潮慶幸冇婚變

藝人鍾麗淇（Margaret）為梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，分享她從幕前演員走到瑜伽導師的經過，以及由花漾少女成為堅強人母的故事。

加拿大成長的鍾麗淇，1995年參選華姐後，毅然到香港發展，那時候她不但不諳中文，也未曾試過演戲。演藝圈的生活讓小女孩大開眼界，也令她愛上香港，甚至不想離開；可是7年過去，她也陷入「7年之癢」。在黃佩霞的介紹下，Margaret遇上瑜伽，適逢合約期滿，便順勢轉到幕後，當起瑜伽導師。

曾經感情受創、不願打開心房的她，被好姊妹拉去喝東西，卻遇上真命天子：「一開始他問我有甚麼興趣，我說我喜歡釣魚，他便呆了，原來他很喜歡釣魚，接着便繼續聯絡。所以遇到對的人，便不會抗拒。」婚後Margaret有了小朋友，可是大女Isabella在6個月大時，被確診患上罕見的基因病，醫生說可能撐不過2歲生日，Margaret的母親也在這時離世。雙重打擊下，她卻發揮了為母則強的精神。

灰心過、沮喪過，但是Margaret永不放棄，那份正能量源自她的母親，「媽媽乳癌康復後患上肌肉萎縮症，Isabella出生後她也動不了，我常常替她不開心，她會告訴我不要想了，媽媽就是有這個病，但會努力撐下去。」轉眼間，Isabella已經9歲，去年還入讀了心儀的特殊學校，Margaret希望有機會帶着兩名女兒回到加拿大，讓她們看看自己的成長地。經歷讓人成長，也使他們靠得更近，提起老公，Margaret自言幸運，「特殊家庭離婚率是45%，比正常的高很多，但我們沒有，我們兩個都很堅強、加起來變得更堅強。」