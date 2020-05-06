黎瑞恩開Live四千人撐場　馬浚偉捐200飯盒支持

歌手黎瑞恩（Vivian）在社交網開live舉行禁聚令歡送會，以經典金曲和歌迷互動，吸引數千歌迷瀏覽，而圈中好友馬浚偉、周慧敏、譚耀文及梁漢文等留言支持，其中馬浚偉為支持積極做善事的Vivian，私人捐出200個慈善飯盒，亦有歌迷和應再捐出100個慈善飯盒，令她相當感動。

Vivian在開live期間發生音響故障小意外，好停騷15分鐘，就維修完畢可以繼續唱，在鏡頭中表現鎮定的她，她接受電話訪問時卻表示：「其實都驚呀，唔知關唔關加咗字幕喺畫面度事，怕會冧機，我呢啲電腦白癡仔唔識㗎嘛，好彩好快就搞掂，啲歌迷好好，走咗嗰啲好快又入返嚟，好開心，破紀錄，有成4千幾人一齊睇，好多謝咁多人支持。」

Vivian點名鳴謝好友馬浚偉：「佢捐咗200個飯盒做慈善，其他人都捐好多，好感動所有捐飯盒嘅朋友。」問到今次是否為慈善而開live？她說：「我唔想講畀人聽係為咩慈善開live，因為最近好似太多慈善live，唔想擺慈善落去，我只係覺得嗰個受惠機構好好，嚟攞飯啲婆婆好有骨氣，有一個婆婆話自己唔會成日嚟攞，只喺呢個時候先嚟攞，好擔心啲人以為佢成日攞，我又覺得啲婆婆唔使咁諗。」

Vivian話以前開live抱住佛系心態想唱才唱，她說：「唱得衰，以前開live前又聲沙又咳，唔知係咪心理障礙。（今次唱得好好喎？）我諗係因為呢排開多咗，唱多咗又冇事。」