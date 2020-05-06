吽喺屋企放肆唱歌　薛家燕被管理員勸休息

藝人薛家燕擔任歐信希主持的電台節目訪問，歐信希送上母親節造型蛋糕為家燕預祝母親節，並首播他剛錄製完成的陳百強名曲《念親恩》，他說：「呢首歌剛錄製完成，除咗送畀家燕姐之外，其實我最想送畀喺天上嘅父親，仲有同住嘅媽媽，每逢佳節倍思親，佢哋對我嘅愛，當然唔係一首歌就可以報答，好掛住爸爸，所以就想到唱呢首歌，遙遠送上思念與祝福。」

家燕指三位仔女對她非常緊張，見到她深夜仍上線即提醒：「阿媽快啲瞓覺！」又大晒幸福說：「我都覺得自己好有福氣，阿仔娶到個又靚又賢淑嘅太太，更加好煮得，經常整芝士餅，蛋糕畀我吃，仲識提醒個仔一星期起碼要同我食一餐飯，預計母親節應該都喺屋企慶祝，新抱知道我愛飲湯，一定精心炮製美食，自己都好滿足啦！」

已70歲的家燕保養得宜，不老秘訣是最緊要開心，又指即使最近面對疫情，因為未能出街經常在家中休息，險些發福變增肥版楊貴妃。為免悶出情緒病，所以在家中大大聲唱歌及跳舞來抒緩情緒，怎料因聲浪過大，被管理員勸她唱得太耐不如休息吓，笑言：「雖然叫我叫Nancy Sit，但其實我唔鍾意Sit down（坐唔定）。」