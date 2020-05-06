離不開床戲！梁釗峰結婚乸口乸面

寰亞唱作歌手梁釗峰（釗峰）新歌《佚名》描述一名難忍「港女」老婆壞脾氣，要起來反抗的小男人，不過在MV中飾演他妻子的女演員是貨真價實懷孕五個多月的孕婦，所以釗峰難掩他的暖男本色，對「老婆」關懷備至。

釗峰解釋說：「我喺MV入面係做一個『下靶』老公，因為老婆實在太麻煩，所以成日上網寫衰老婆，但又唔敢用真名，所以歌名叫《佚名》就係咁意思。不過導演真係搵到一個懷孕五個幾月嘅演員嚟做女主角，咁懷孕女性對飲食、空氣、環境都會比較敏感，加上近排的疫情，所以我同埋身邊同事都會不時問吓佢感覺如何，唔使埋位嗰時都會叫佢坐喺度先，都怕人多擠逼地方令佢唔舒服。」

不過因為釗峰在故事中是在不情願的情況下結婚，所以當工作人員拿着他的假結婚照片時，他也不禁搖頭嘆息說：「我冇幻想過自己將來結婚會係點樣，不過一定希望唔會係咁樣，你睇吓張結婚相，我完全目無表情，一睇就知我係唔想結婚嘅。」

此外，MV離不開的「床戲」，他解釋：「大家唔好誤會，我係話唔知點解，我近排幾首歌都有床上瞓覺戲，上次《28天》係咁，《月亮不代表我的心》就伏喺度瞓，可能我個瞓覺樣好得意，不過今次就係兩個人嘅，仲有動作場面添，激唔激烈？激㗎，激到我碌咗落床添，不過係講我發完夢重回現實，畀身邊老婆嚇親而碌落床。」