爆！李璨琛B女Lucy可愛惡行　阿媽唔畀佢得逞

藝人李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的女兒、現年兩歲的李元元（Lucy），憑「冬菇頭」及「厭世臉」俘虜網民心，迅速吸粉有超過15萬粉絲追蹤其社交戶口，而其短片每段至少也有十萬人觀看，「吸Like」指數爆燈，為本年度最年輕兼最火紅的網紅！

Lucy接受東網訪問，盡展其可愛本色，包括聽到大熱兒歌《Baby Shark》時，即聞歌起舞大跳「Lucy Shark」，「瞬間變臉」及狂講「外星BB話」當然唔少得，期間遇到不順心的事情就拍拍小肚皮表示不滿，舉手投足非常可愛！最有趣的是Lucy出巡當日，已被不少路人認出，面對陌生人，她卻淡定的主動揮手！

身為Lucy「背後的女人」的Sophia指從沒想過女兒成為大家的開心果，她說：「當初開個社交帳戶，出發點只係記錄佢嘅生活，冇諗過佢會咁受歡迎。只要我知道大家睇得開心，我會繼續Post。」對於Lucy的外形也曾被一小撮網民攻擊，Sophia說：「最重要我覺得佢可愛，我相信小朋友有令人快樂嘅魔力。」

雖然視Lucy為掌上明珠，但Sophia自認為嚴母，非常着重女兒的品行，她更大爆囡囡的「惡行」：「品行上我會好嚴厲，就算佢點扭計都唔會得逞，我真係會好惡咁話佢，但佢喺爸爸面前會作狀，爸爸一鬧佢就好傷心，好似好唔鬧得，真係前世情人！」說到照顧Lucy時的難忘事，她說：「有段時間Lucy爛面，因為佢成日啜手指，跟住就摸塊面上嘅傷口，搞到細菌感染。我同老公要輪流做看更，不眠不休捉住佢隻手仔，以免佢搲塊面。嗰時持續咗三至四日，見到佢辛苦到喊都好心痛。」

在Sophia眼中，Lucy不單是她的女兒，更是其人生導師，她說非常感謝阿女：「佢係小天使，帶畀我好多快樂，令我更明白知足常樂，佢亦都係我嘅老師，不停提醒我人嘅一生好簡單，唔需要執着。我唔需要佢將來成就好大，只想佢記住呢句：『非凡不如活得自在！』生活得自在已經好夠。」她透露和丈夫計劃三年內再生B，她說：「我一直都想Lucy有個伴，希望等到佢四歲、五歲先，想佢學習照顧細佬妹。」她說希望再生女，又笑指老公完全不介意一屋女人。