東方日報C1：太保周冬雨金像開齋稱帝封后

今屆香港電影金像獎因疫情關係，破天荒改為網上公布賽果。69歲太保與28歲內地女星周冬雨作出「零的突破」稱帝封后，冬雨主演的《少年的你》更狂掃8獎成為大贏家，導演曾國祥與母親激動得相擁而泣。至於初嘗影帝滋味的太保，很開心為其綠葉人生增添色彩。

《第39屆香港電影金像獎》昨日於疫情下舉行，放棄以往於尖沙咀文化中心的實體頒獎禮，改為由金像獎協會主席爾冬陞（小寶）於網上宣讀賽果，頒獎禮準時於下午3時開始，小寶穿上西裝，身後背景似私人影院，每張枱均放上金像女神獎座，畫面布置甚有心思。

於約10分鐘的直播中，他分別讀出19項得獎名單，不過今年未有頒發「終身成就獎」及「專業精神大獎」。由曾國祥執導、周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》，雖然被指抄襲小說，上映時亦波折重重，但最後獲不俗評價，今次於金像獎亦深得評審垂青，結果捧走「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女主角」、「最佳新演員」等8個獎成大贏家。

曾國祥攬阿媽爆喊

近年成為頒獎禮常客的冬雨，早前憑《少》片奪得今屆香港電影導演會影后，如今再下一城撼贏鄧麗欣及蔡思韵，首度奪金像獎「最佳女主角」，戲中她不僅剃頭演出，被欺凌戲份亦演得絲絲入扣，為她贏下漂亮一仗，她說：「這部片是我非常喜歡的一個作品，在這裏要感謝所有支持我的人。總之，感謝大家，感謝！」其工作室亦留言：「恭喜老闆收穫全新獎項，你是最棒的！」

至於同片的易烊千璽奪「最佳新演員」，他於社交網留言：「很幸運於18年夏天遇到了這個角色，有了這段特別的人生體驗，我會繼續努力。」而「最佳導演」曾國祥亦表現興奮，他受訪時透露與父親曾志偉及母親一齊睇直播，與母親更激動得攬實爆喊，尤其奪「最佳電影」最感動，覺得是送給媽媽母親節的最佳禮物。他亦已聯絡周冬雨，約定稍後飲酒慶祝。而王敏奕在社交網恭喜老公：「今天我對你的欣賞，有點超越了我對你的愛。」

「綠葉人生增添色彩」

同樣零的突破的太保，憑《叔．叔》首度稱金像影帝，他形容拍該片是一個奇妙旅程：「我諗係二十年喺台灣拍戲累積嘅力量，令我演活『阿柏』呢個角色。好榮幸喺香港取得演員生涯第一個香港金像獎，感謝香港金像獎幫我鋪咗一條長長嘅紅地氈，為我嘅綠葉人生增添色彩。」此外，奪「最佳動作設計」、「最佳剪接」及「最佳音響效果」的《葉問4：完結篇》監製黃百鳴，對於導演葉偉信失獎感失望。

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