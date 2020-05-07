失控割脈爆喊！「大隻仔」關曜儁演技大爆發

劇集《降魔的2.0》一開播已成為熱話，承接上輯捧紅唔少綠葉，今輯日前播出嘅一集中，即有一位小鮮肉率先跑出，佢就係大隻仔藝人關曜儁（前名：關梓陽Leo）！本身係健美比賽選手兼健身教練嘅佢除咗身材弗爆外，演技亦非常出眾，劇情講到佢累死好友「Teddy」李日昇，最終內疚自殺，其中佢不但激動爆喊，更失控上演割脈一幕，即獲唔少觀眾指其表演突出，就連網上劇評人都開名大讚，成功上位！

廁所自殺戲NG好多次

Leo接受東網訪問坦言好開心得到大家嘅認同，又自爆拍攝時本來歷盡挫敗，幸得導演悉心指導，一番沉澱後終突然「開竅」：「我喺廁所自殺嗰場戲其實拍咗好幾個take，因為我一直做唔到導演嘅要求，試咗幾次都唔係佢想要嘅效果，佢點刺激我都係做唔到，嗰陣我覺得自己好挫敗、好崩潰，好想唔拍，但之後停咗喺度五分鐘，突然靈機一觸入到個情緒，終於完成到嗰場戲，所以我真係好多謝導演。」

佢又多謝監製方駿釗賞識給予機會，並透露現時正忙於拍攝嘅新劇《陀槍師姐2020》同樣係方駿釗嘅作品，當中亦有好好嘅發揮，非常期待正式播出。