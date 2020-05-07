享年73歲　電音先驅Kraftwerk始創人離世

德國殿堂級電子音樂組合Kraftwerk成員的著名音樂人Florian Schneider離世，享年73歲。Florian本身亦是組合的始創人之一。

Florian與成員Ralf Hütter於1970年合組Kradtwerk直至2008年離隊，組合透過聲明指他於73歲生日幾日後因癌病而離世。四人組合Kraftwerk於七、八十年代走紅，名曲包括《The Model》、《Tour de France》與《Autobahn》。

與Kraftwerk差不多同期出道的英國著名歌手Midge Ure形容Florian當時的音樂好前衞，而另一歌手Edwyn Collins稱他是電音界的上帝。至於英國八十年代著名樂隊Spandau Ballet的成員Gary Kemp亦於社交網站留言指Florian的音樂影響不少音樂人包括已故歌手大衞寶兒（David Bowie）。而另一著名樂隊Duran Duran的鍵琴手Nick Rhodes與著名組合OMD等音樂人亦有留言哀悼Florian的死訊。法國殿堂級電子音樂人即鞏俐老公Jean-Michel Jarre亦有留言貼Kraftwerk照片哀悼：「我深愛的Florian，你的Autobahn（德國高速公路）永遠不會完結...Le Tour de France（環法）永遠不一樣...」