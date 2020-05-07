陳約臨轉行高貴路線　靚樣靠「加工」？

2016年代表香港出戰《國際小姐》並獲選「亞洲皇后」的陳約臨（Kelly），是一名運動健將，她笑言以前男仔頭性格，啱晒做運動節目主持，其後到巴黎、米蘭採訪多個時裝騷，大開眼界，亦對時尚更了解，故希望轉型走高貴女人味路線。

對外表充滿自信的Kelly說：「我最鍾意自己個鼻，好滿意生得咁高，覺得畀幾錢都整唔到，但想整大啲對眼。不過，我發現有方法可以後天補救，用膠紙黐到雙眼皮，同埋戴『大眼仔』隱形眼鏡，可以令對眼精靈啲！」

擁有一雙長腿的她，在衣着方面盡騷本錢：「我依家着衫會揀性感啲，露吓腿或背，吸引其他人眼光。我以前較運動型，畀人感覺有啲Cool，唔笑個樣好惡，但依家覺得有女人味先有吸引力，唔可以太男仔頭，所以透過打扮加多啲女人味。除咗樣貌、髮型、小動作，好似不經意撥吓頭髮，好優雅淡定咁坐喺度，都可以散發女人味。」

興趣方面，Kelly愛跑步及旅遊：「以前諗過一個人孭背包去台灣，但畀屋企人阻止，覺得點解要一個人去，所以打消咗諗頭。我鍾意陽光與海灘，好似泰國、夏威夷、馬爾代夫，亦好鍾意水上運動，所以皮膚偏黑。」

Profile

年齡：24歲

身高：1米67

三圍：33.5、24.5、34.5

啫好：跑步、健身、旅遊