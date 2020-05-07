「粗眉模」Cara被爆與視星女友分手

有「粗眉模」之稱的英國同志模特兒女星Cara Delevingne昨日被美國傳媒爆與視星女友Ashley Benson分手！

據知二人於上個月初分開，結束接近兩年情。知情人士說：「Cara與Ashley的關係一向有起伏，但現在已完結。」據報道指原本同居的Cara與Ashley已分開住，Cara近期與好友包括影星Margaret Qualley姊妹和模特兒Kaia Gerber等一同在洛杉磯隔離避疫。至於Ashley就獨自在自己洛杉磯住所隔離。前日，她就於社交網上載半裸自拍照並勁呻自己在家中好悶。Cara與Ashley最後一次被影到一齊已是3月之時。

Cara與Ashley於2018年8月被影到在倫敦希思路機場咀嘴而令戀情曝光，二人去年在社交網首次公開戀情。自此二人除了出雙入對之外，亦不時自拍親密照包括在浴缸鴛鴦戲水咀嘴照放閃！

除了Cara之外，天后Miley Cyrus影星前夫里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）亦被懷疑與模特兒女友Gabriella Brooks分手！二人被網民發現沒有在社交網follow對方。