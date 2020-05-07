薛家燕紀錄仔女上台　母親節留家睇《流行經典》

藝人薛家燕、陳倩揚、李雨陽等，現身社福機構派發防疫物資，適逢本周日是母親節，機構特意向薛家燕及陳倩揚獻花預祝。二人受訪時表示活動非常有意義：「照顧智障人士嘅媽媽好偉大，佢哋所付出嘅心力、體力係好多。」

仔女罕有上台唱

講到禁聚令逐步放寬，由明日起可8人聚餐，問到母親節當日可會外出慶祝？薛家燕笑謂齊人要兩圍枱先夠數，所以照原定計劃在家慶祝，欣賞「特備節目」：「嗰晚會播仔仔同細女上《流行經典五十年》表演嗰集，佢哋係冇上過呢個節目，喺4、5歲唱過《媽媽好》之後，就再冇上台表演過，所以一定會錄低佢！」續冧爆話仔仔及新抱於疫情期間，主動提供送飯服務，令薛家燕非常窩心！

不擔心囝囝復課

倩揚亦指會約埋爸媽、弟弟一家於家中慶祝：「依家一出街就7個人，自疫情開始，出街次數5隻手指數得晒，都少咗去探媽媽，每日靠視像或者電話聯絡，好忙但好開心，呢排嘅親子關係好咗好多，喺唔同時候都學識唔同嘅嘢，小朋友都有所反思，珍惜更多。」有為復課做好準備？她表示雖然物資暫時充裕，但都會再買口罩：「平時少出街就慳番個，哥哥同細佬都有防疫意識基礎，相信返學都冇問題。」而薛家燕透露其學校將於5月底復課。