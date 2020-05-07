歌迷會會長揭鄧麗君訂婚埋門一腳撻Q之謎

明日（5月8日）是「亞洲歌姬」鄧麗君逝世25周年，DJ車淑梅與一班忠實歌迷提早齊集於約200呎，放滿鄧麗君遺物、唱片、紀念品的歌迷會會址，細談舊日趣事來緬懷此一代巨星的風采。車淑梅透露今年原定會跟歌迷飛到台灣拜祭，然後再到金門舊地重遊，不過受疫情影響，全部公開追思活動取消：「諗住去金門睇吓佢當年勞軍嘅情況，仲有間錄音室係佢專用，其實行李都執好晒，但去唔到，入台證方面都出咗問題。」

問到是否好可惜？歌迷會會長張艷玲（阿張）表示有Plan B，隨即預告明年、兼適逢是歌迷會成立45周年，就會拉大隊前往泰國清邁，參觀鄧麗君身故的酒店：「佢住嘅嗰間房變咗開放參觀，入場費150港幣，仲有茶點食，有好多歌迷都去過。（曾經住過？）有，但自鄧麗君離世之後都冇再畀人入住，4年前係我哋以歌迷會嘅名義去登記住。」

阿張再透露於1981年，鄧麗君邀請鄧媽媽、親朋好友、歌迷合共30多人，去到九龍香格里拉酒店「香宮」，參與她和馬來西亞首富長子郭孔丞的訂婚宴，並宣布計劃於翌年3月在新加坡拉埋天窗，阿張憶述：「見到偶像訂婚緊係最開心，佢請我哋去食飯，仲有個火柴盒寫住Teresa添！」正當所有人都替鄧麗君有個好歸宿而感到開心，卻忽然傳來壞消息。阿鄧接說有一日受到鄧麗君拜託陪去拎婚紗，但第二日就突然取消行程，因婚事告吹了：「見到佢係好唔開心，但就冇問原因，係之後先聽聞男方提出入門條件係，要佢放棄歌唱事業、離開樂壇做少奶奶，但佢咁錫歌迷，又點會捨得放棄，所以回復單身。」

鄧麗君三哥鄧長富，則於社交平台獻聲，趁機宣布好消息：「在大陸的老家河北邯鄲，有一個鄧麗君藝術中心也完成了，裏面有很多她的照片、紀念品。」

雖然悼念活動要暫停一年，但歌迷的心從不缺席，追隨鄧麗君多年的光哥特意花了兩個月的時間，不眠不休親手將鄧麗君的赤柱舊址，以模型方式「復活」，屋內所有物品都非常精緻，獲不少歌迷大讚回憶湧現，光哥指：「冇去過佢屋企，都係憑5張相去創作，再不停網購材料，完成之後都好大滿足感。（會再造有關鄧麗君嘅模型？）會長提議我整人像，但我推咗，因為人面係點都唔會做的神似。」又笑言對模型屋有「私心」，將自己放在「最佳位置」：「企喺架車隔離個男人就係我，幫鄧麗君揸車。」

談及鄧麗君故居，車淑梅不禁嘆言現時只可睹物思人：「每次諗起佢，就好唔捨得呢間屋，當年如果可以保持番，依家就會變咗做一個好好嘅旅遊景點，畀全球歌迷參觀，奈何已經成為歷史，起咗座大樓。」鄧麗君身前跟歌迷打成一片，貼地性格最為吸引，更曾於家中招待歌迷，其中歌迷阿鄧自爆是首位歌迷「踏入」香閨：「當日同完鄧媽媽喺出面食嘢，就送佢返屋企，點知冇帶鎖匙，惟有擔梯爬二樓氣窗入屋開門！」令其他歌迷相當眼紅！